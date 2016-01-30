مشادات بين تجار البحيرة ووزير التموين.. ويتهمونه بإطلاق التصريحات الوردية

وقعت مشادات عنيفة بين عدد من تجار السلع الغذائية بالبحيرة، والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، بالبحيرة خلال جولته الميدانية بمدينة أبو حمص بالبحيرة لتفقد مستودعات السلع الغذائية والمجمعات الاستهلاكية.

وقد اتهم التجار وزير التموين بتهميش المناطق الريفية والاهتمام فقط بالمدن الكبرى التى يتم توفير السلع الغذائية المدعمة لها، مشيرين إلى إطلاق الوزير لتصريحات وردية خلال وسائل الإعلام دون أى تطبيق لها على أرض الواقع.

وكان الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، قد قام صباح اليوم بجولة تفقدية بمحافظة البحيرة، لتفقد عدد من المجمعات الاستهلاكية والمستودعات الغذائية بمراكز كفر الدوار وأبوحمص والمحمودية لمناقشة مشاكل المواطنين والتجار مع قيادات مديرية التموين بالبحيرة.

وأكد وزير التموين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، انتهاء مشكلة زيت التموين وتوافره خلال أيام، مضيفا أن أزمة زيوت التموين سببها تأخر وصول شحنات الزيوت المستوردة، وجار تسلمها لتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية.

شارك فى الجولة محمد عصر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، واللواء السيد عيسى رئيس مدينة كفر الدوار، وخالد عمارة رئيس مدينة أبو حمص، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين بالبحيرة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.