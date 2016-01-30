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وزير التموين: انتهاء أزمة الزيوت وتوفيرها بالمجمعات خلال أيام

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وزير التموين: انتهاء أزمة الزيوت وتوفيرها بالمجمعات خلال أيام وزير التموين: انتهاء أزمة الزيوت وتوفيرها بالمجمعات خلال أيام
أعلن منذ قليل، الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، عن انتهاء مشكلة زيت التموين وتوفره خلال أيام، مضيفا أن أزمة زيوت التموين سببها تأخر وصول شحنات الزيوت المستوردة وجارى تسلمها لتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية.

جاء ذلك خلال قيام الوزير بجولة تففدية بمخازن شركة الجملة بمدينة كفر الدوار وأبوحمص للوقوف على مدى جاهزيتها وتوفر السلع الغذائية المدعمة، وزيارة عدد من المجمعات الاستهلاكية والمخابز بدمنهور ومناقشة مشاكل المواطنين والتجار مع قيادات مديرية التموين بالبحيرة.

شارك فى الجولة محمد عصر وكيل وزارة التموين بالبحيرة واللواء السيد عيسى رئيس مدينة كفر الدوار وخالد عمارة رئيس مدينة أبو حمص والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين بالبحيرة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.
>الدكتور خالد حنفى وزير التموين (1)

الدكتور خالد حنفى وزير التموين (2)

الدكتور خالد حنفى وزير التموين (3)

الدكتور خالد حنفى وزير التموين (4)

الدكتور خالد حنفى وزير التموين (5)
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مصر 365

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