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بالفيديو.. أعراض وطرق انتقال فيروس زيكا ومضاعفاته الخطيرة

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بالفيديو.. أعراض وطرق انتقال فيروس زيكا ومضاعفاته الخطيرة بالفيديو.. أعراض وطرق انتقال فيروس زيكا ومضاعفاته الخطيرة
سلط موقع “BBC” الإخبارى الأمريكى الضوء على فيروس زيكا الذى يهدد العالم ويصيب الأجنة بتشوهات خلقية وصغر حجم الرأس والعديد من المشاكل الصحية الخطيرة.

وعرض الموقع الإخبارى جديدا يكشف فيه عن أعراض الفيروس المميت الذى يعتبر من أقوى الفيروسات التى اجتاحت أمريكا وفرنسا وكندا والبرازيل وربما ينتقل إلى .

وأوضح فريق من الباحثين الأمريكيين، أن فيروس زيكا من أشرس الفيروسات التى تصيب الأجنة بتشوهات خلقية حيث أنه ينتقل بسهولة عن طريق البعوض "النموس" لذلك فهو مثير للقلق، وقد يكون مرتبطا بإصابة الآلاف من الأجنة بصغر حجم الرأس ويدمر الجهاز العصبى لديهم.

ولكن ما هو الفيروس، وكيف ينتشر هذا المرض وكيف يمكن للناس أن تقلل من فرص الاصابة به؟
>وسوف نتعرف على إجابة هذه الاسئلة من خلال الفيديو التالى:

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