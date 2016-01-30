أخبار عاجلة

خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

انطلاق فعاليات القمة الأفريقية الـ 26 بمشاركة الرئيس السيسى

Google+ Print
انطلاق فعاليات القمة الأفريقية الـ 26 بمشاركة الرئيس السيسى انطلاق فعاليات القمة الأفريقية الـ 26 بمشاركة الرئيس السيسى

انطلقت منذ قليل، فعاليات القمة الأفريقية الـ 26 المقامة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وبدأ الرئيس الزيمبابوي، روبرت موجابي، بإلقاء كلمة الافتتاح، لأنه يرأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، يليه كلمة للدكتور نكوسازانا دلاميني زومان رئيس مجلس الاتحاد الإفريقي.

كما سيلقي الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون كلمة أخرى تتعلق عن التعاون في القارة ومستقبل القارة الاقتصادي، وكذلك الجفاف الذي تواجهه إثيوبيا.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح في هذه القمة، حيث إنه أجرى لقاءات هامشية مع رؤساء كل من الصومال وكينيا وبوروندي.

وتستأنف القمة أعمالها عصر اليوم السبت بجلسة مغلقة للنظر في مشروعات لجان الاتحاد وأنشطة السلم والأمن ووضعها في أفريقيا، وإقرار نتائج انتخابات اللجنة، واختيار رواندا لاستضافة القمة المقبلة التي سيترأسها أيضًا الرئيس التشادي إدريس ديبي؛ حيث تم الفصل بين رئاسة القمة ومقر استضافتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»