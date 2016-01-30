انطلاق فعاليات القمة الأفريقية الـ 26 بمشاركة الرئيس السيسى

انطلقت منذ قليل، فعاليات القمة الأفريقية الـ 26 المقامة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وبدأ الرئيس الزيمبابوي، روبرت موجابي، بإلقاء كلمة الافتتاح، لأنه يرأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، يليه كلمة للدكتور نكوسازانا دلاميني زومان رئيس مجلس الاتحاد الإفريقي.

كما سيلقي الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون كلمة أخرى تتعلق عن التعاون في القارة ومستقبل القارة الاقتصادي، وكذلك الجفاف الذي تواجهه إثيوبيا.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة، حيث إنه أجرى لقاءات هامشية مع رؤساء كل من الصومال وكينيا وبوروندي.

وتستأنف القمة أعمالها عصر اليوم السبت بجلسة مغلقة للنظر في مشروعات لجان الاتحاد وأنشطة السلم والأمن ووضعها في أفريقيا، وإقرار نتائج انتخابات اللجنة، واختيار رواندا لاستضافة القمة المقبلة التي سيترأسها أيضًا الرئيس التشادي إدريس ديبي؛ حيث تم الفصل بين رئاسة القمة ومقر استضافتها.