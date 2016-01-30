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صور| المتحدث العسكري: ضبط 18 دانة «آر بي جي» ومدفع مضاد للطائرات بوسط سيناء

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صور| المتحدث العسكري: ضبط 18 دانة «آر بي جي» ومدفع مضاد للطائرات بوسط سيناء صور| المتحدث العسكري: ضبط 18 دانة «آر بي جي» ومدفع مضاد للطائرات بوسط سيناء

تمكنت قوات الجيش الثالث الميدانى وبالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية، من ضبط مخزن للأسلحة والذخائر خاص بالعناصر الإرهابية بمنطقة “طويل الحامض” شمال نخل بوسط سيناء، بناءًا على معلومات إستخباراتية مؤكدة.

 وعثر القوات داخل المخزن على 2 قاذف أر بى جى، و18 دانة أر بى جى، ومدفع مضاد للطائرات مزود بقاعدة إطلاق، و56 طلقة خاصة بالمدفع، و2 شريط خاصة وصلات المدفع.

وأكد المتحدث العسكري العميد محمد سمير، أنه تم إحالة الواقعة والمضبوطات إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ويأتي ذلك، فى إطار إستمرار جهود القوات المسلحة فى أعمال التمشيط والمداهمة لمناطق تجمع البؤر والعناصر الإرهابية.

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