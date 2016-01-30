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الحبس سنة لمتهمين اثنين في إعادة محاكمتهما في قضية «أحداث قصر القبة»

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الحبس سنة لمتهمين اثنين في إعادة محاكمتهما في قضية «أحداث قصر القبة» الحبس سنة لمتهمين اثنين في إعادة محاكمتهما في قضية «أحداث قصر القبة»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بالحبس سنة للمتهم أحمد إبراهيم، وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، كما قضت بالحبس سنة مع الشغل لمحمود محمد، فى جلسة إعادة محاكمتهما بقضية “أحداث قصر القبة”.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها تكدير السلم العام، والتعدى على الممتلكات الخاصة والعامة، والتظاهر بدون ترخيص، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

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