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إصابة ربة منزل باختناق إثر احتراق منزلها بالمنوفية

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إصابة ربة منزل باختناق إثر احتراق منزلها بالمنوفية إصابة ربة منزل باختناق إثر احتراق منزلها بالمنوفية

حريق – أرشيفية

أصيبت ربة منزل بحالة اختناق عقب اشتعال النيران بمنزلها بشبين الكوم، صباح اليوم، بسبب ماس كهربائي، نقلت على إثره للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، غخطارا من شرطة النجدة بشبين الكوم بنشوب حريق بأحد المنازل، وبانتقال قوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذى نشب بشقة بالطابق الثاني لعقار مكون من ثلاثة طوابق على مساحة 90 مترا تقريباً ملك “سمير . ع . م”.

نتج عن الحريق إصابة زوجة مالك العقار بحالة اختناق واحتراق بعض الأثاث والأبواب والمفروشات، وبسؤال مالك العقار رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي ونفى الشبه الجنائي.

وتم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص والبحث الجنائى بالتحري عن الأمر.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 679 – إداري مركز شبين الكوم.

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