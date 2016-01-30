فينجر يشرح: لماذا النني مناسبا لأرسنال.. هو ليس ' وحش '

يؤمن أرسين فينجر مدرب أرسنال أن محمد النني، النجم المصري الجديد للفريق سينصهر سريعا مع أداء أرسنال وسيكون الصفقة المناسبة.

النني انضم لأرسنال منتصف الشهر الجاري، لكنه لم يسجل بعد مشاركته الأولى مع الفريق.

ومن المتوقع أن تكون بداية النني مع أرسنال خلال مباراة الليلة أمام بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

أرسين فينجر قال عن النني في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "محمد النني ليس "وحش" كما يراه البعض، هو مجرد إنسان بمواصفات شرق أوسطية، نحيل لكنه قوي جسديا".

فينجر أضاف "أحيانا يفتقدون للقوة، ولذلك هو ليس خارقا ولكنه يعتمد على اللعب الحركي بشكل أكبر، وهذا سر تفاءلي بنجاحه".

وأتبع "الفوز بالكرة لا يعتمد على القوة الجسدية فقط وإنما على التحركات والتحولات في المراكز أيضا، ونحن نرى كثيرا لاعبين أقوياء لكنهم يفقدون الكرة أمام لاعبين صغار في الحجم لأنهم أخف في الحركة".

فينجر استرسل قائلا: "محمد النني لعب في سويسرا وفاز بثلاث ألقاب دوري معهم، كما أنه لعب أمام أندية إنجليزية بحكم مانشستر يونايتد، تشيلسي وليفربول".

وأتم "الخطوة المقبلة له هي الانتقال للدوري الإنجليزي حيث ستكون نقلة كبيرة له، ولكنه الأن في الـ 23 من عمره وهذا هو السن المثالي لتلك الخطوة".

ويلتقي أرسنال مع بيرنلي اليوم السبت في الساعة الخامسة مساءً، ضمن مباريات الدور الأول في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.