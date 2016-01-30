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النيابة الإدارية تحيل موجهى لغة عربية ببلقاس تلاعبا بانتداب مدرسين للمحاكمة

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النيابة الإدارية تحيل موجهى لغة عربية ببلقاس تلاعبا بانتداب مدرسين للمحاكمة النيابة الإدارية تحيل موجهى لغة عربية ببلقاس تلاعبا بانتداب مدرسين للمحاكمة

>‏أحالت النيابة الإدارية موجهين لمادة اللغة العربية بإدارة بلقاس التعليمية للمحاكمة، لقيامهما بالتلاعب فى انتدابات المدرسين بين المراحل والمدارس.

وكشفت التحقيقات أن بكر ع، موجه أول اللغة العربية بإدارة بلقاس التعليمية، ألغى ندب عدد من مدرسى اللغة العربية بإعادتهم للمرحلة الإعدادية بالمخالفة لقرار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

كما تبين أن المتهم اشترك مع علاء م، موجه اللغة العربية فى عدم تنفيذ قرار مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بشأن نقل عدد من مدرسى اللغة العربية من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية، مما ترتب عليه زيادة العجز بالمرحلة الابتدائية.

وانتهت النيابة الإدارية إلى أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، ولم ينفذا أوامر رئيسهما و قررت إحالتهما للمحاكمة التأديبية.
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