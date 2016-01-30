اليوم.. انطلاق ماراثون للجرى لتنشيط السياحة فى الغردقة

ينظم العشرات من شباب مدينة الغردقة، مساء اليوم السبت، ماراثون للجرى لتشجيع وتنشيط السياحة بالغردقة، بعد حالة الركود التى شهدتها المدينة.

من جانبه أكد الدكتور بيتر عادل، رئيس اللجنة المنظمة للمارثون، أنه تم التنسيق مع كل الجهات الأمنية، وتم دعوة الشباب المشاركين عبر مواقع التواصل الاجتماعى للمشاركة فى الماراثون ولقيت الفكرة استحسان الجميع.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة للماراثون، فى تصريحات صحفية، أنه سينطلق فى الـ4 عصرا من أمام فندق بيلافيستا والذى شهد أحداث الهجوم عليه من قبل إرهابيين مسلحين منذ أقل من شهر تقريبا، وينطلق لمسافة 2 كيلو متر بطريق الشيراتون القديم ثم الرجوع لنفس نقطة الانطلاق، مشيرا إلى أنه يهدف إلى إرسال رسالة للعالم بأن مصر أمان، حيث يشارك فى الماراثون عدد من السائحين من مختلف الجنسيات.