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إخلاء عقارين بالإسكندرية بعد انهيار ثالث مجاور لهما

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إخلاء عقارين بالإسكندرية بعد انهيار ثالث مجاور لهما إخلاء عقارين بالإسكندرية بعد انهيار ثالث مجاور لهما
أخلت محافظة الإسكندرية عقارين من السكان، بعد انهيار أجزاء من عقار ثالث تسبب فى تصدعهما.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل بسقوط جزء من العقار رقم 8 شارع الإمام مالك.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار مساحته حوالى 80 مترا مربعا مكون من أربعة طوابق بكل طابق شقة "بناء قديم – أسقف خشبية وحوائط حاملة- خالٍ من السكان والمنقولات" ملك ورثة "رجب ال ر" وسقوط سقف الطابق الأخير وحدوث بعض الشروخات والتصدعات بالعقارين المجاورين رقمى 6 و10 بذات الشارع يقطنهما أربع أسر "دون حدوث إصابات".

وتم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق، وأشار مهندس الحى بإخلاء العقارين المجاورين من السكان دون المنقولات، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتنبه على قاطنى العقارين المشار إليهما بما جاء بقرار مهندس الحى، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقارات لتأمين المارة.

وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة ثان الرمل وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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مصر 365