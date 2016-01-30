انفجار قنبلة صوتية بجوار كمين العجيزى بالمنوفية

انفجرت صباح السبت، قنبلة صوتية بجوار كمين العجيزى بمدخل مدينة السادات على الطريق الأقليمى “شبين الكوم – السادات ” بالمنوفية دون وقوع أي إصابات أو تلفيات فى الكمين .

وقال مصدر أمنى بمركز شرطة السادات، إن محدث صوت انفجر بالقرب من كمين العجيزى ولكنه لم يسبب أى خسائر, مضيفا أن الانفجار أحدث صوت مدوى، وخاصة أن المدينة صحراوية والمنطقة المتواجد بها الكمين على الطريق وغير مأهولة بالسكان .

يذكر أن مدينة السادات، قد شهدت خلال الأيام الأخيرة اشتباكات بين أنصار الإخوان ومؤيدى السيسى فى العديد من المناطق , كما فضت القوات ثلاث مسيرات للاخوان ظهر الجمعة .