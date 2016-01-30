صور| تكريم فرقة قوات بحرية انتشلت باخرة سياحية غارقة بالأقصر‎

كرم اللواء عادل مهران، سكرتير عام محافظة الأقصر، السبت، فرقة القوات البحرية بقيادة المقدم ياسر شعبان قائد وحدة الإنقاذ البحرية؛ لتمكنها من سحب وتعويم الباخرة السياحية “كايرو” التى كانت قد تسربت المياه داخلها خلال رسوها بالمرسى السياحى للفنادق العائمة وسط مدينة الأقصر .

وأوضح المقدم ياسر شعبان، أنه تمكن هو وفريق مكون من 5 أفراد من قوات الانقاذ البحرى من رفع المركب الغارق بدون استخدام الدفعات التى كان سيكلف احضارها من شركة النيل للأساطيل مبلغ 300 ألف جنيه بالإضافة إلى تكلفة انتقال ما يزيد عن 44 فردًا لتشغيل الدفعات .

وأشار شعبان، إلي أن الباخرة كانت غارقة على عمق يصل إلى 8 أمتار تحت سطح المياه الأمر الذى استدعى وضع خطة تستهدف ان يستوى جانبى الباخرة من خلال ملء الجانب العلوى بالمياه ليتمكن افراد الفريق من سحب المياه من الجانب الغارق ومن ثم سحب الباخرة نفسها، وتم ذلك خلال 4 أيام عمل متواصل دون انقطاع وبدون إخلاء الباخرتين الراسيتين بجوار الباخرة “كايرو”، وبمجرد أن سحبت الباخرة تم تسليمها للجهات المسئولة بالمحافظة لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لها .

من جانبه، أكد اللواء عادل مهران، سكرتير عام محافظة الأقصر، أن المحافظة استعانت بقوات الانقاذ البحرية لما لهم فى ذلك المجال من باع طويل وبالفعل أثبت فريق الإننقاذ الدقة والاتقان فى العمل؛ لإنجازهم المهمة في أقل وقت ممكن وبدون تغريم المحافظة أموال طائلة لذا وجب تكريمهم لدورهم العظيم .