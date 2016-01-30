صورة| الملكة رانيا مهنئة زوجها في عيد ميلاده : كل عام ومليك قلبي بخير

هنأت الملكة رانيا، زوجها الملك عبد الله بن الحسين، ملك الأردن، بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم السبت.

ونشرت الملكة رانيا، صورة لزوجها على حسابها الشخصى على موقع “فيس بوك”، وكتبت عليها، قائلة: “كل عام ومليك قلبى بخير.. كلنا فدوى لعيون الأردن ولعيونك يا أبو حسين”.

الملك عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبدالله بن حسين الهاشمي، من مواليد 30 يناير 1962، وتولى عرش المملكة الأردنية الهاشمية في 7 فبراير 1999 بعد وفاة والده الملك الحسين بن طلال، وتم تنصيبه في 9 يونيو من نفس العام فيما يعرف بيوم الجلوس الملكي.