الأمريكيون من البيض الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب

فى دراسة شاملة لأكثر من 1,3 مليون شخص فى شمال ولاية كاليفورنيا التى امتدت على مدى 10 أعوام، توصل الباحثون إلى أن الأمريكيين من أصول لاتينية وآسيوية انخفض بينهم فرص الإصابة بأمراض القلب التاجية مقارنة بالبيض.

وقد لوحظ أن السود واللاتينيين والآسيويين دون أى تاريخ سابق فى أمراض القلب انخفض بينهم خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية مقارنة بالبيض بغض النظر عما كان لديهم من مرض السكر.

تأتى النتائج المتوصل إليها بعد الأخذ فى الاعتبار تأثيرات عوامل مرض السكر وتأثير العامل الوراثى لأمراض القلب والشرايين، خاصة بين السود.