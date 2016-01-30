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مطار شرم الشيخ يستقبل 1096 سائحاً على متن 7 رحلات دولية

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مطار شرم الشيخ يستقبل 1096 سائحاً على متن 7 رحلات دولية مطار شرم الشيخ يستقبل 1096 سائحاً على متن 7 رحلات دولية
استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم السبت، 7 رحلات دولية على متنها 1096سائحا من مختلف الجنسيات.

وأكد عصام خضر، مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ وصلت 18% والنسبة العامة للمحافظة 16%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 7 رحلات دولية على متنها 1096سائحاً من مختلف الجنسيات، و19 رحلة داخلية على متنها 851 سائحاً مصرياً بإجمالى 1974سائحاً، وغادر مطار شرم الشيخ 1719 سائحاً من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأضاف "خضر"، فى تصريحات صحفية، أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 200 سائح قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ، وسط إجراءات أمنية مشددة، كما غادر المنفذ 148 سائحاً.

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