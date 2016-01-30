صور| «سكرتير عام الأقصر» يبحث مع وفد صيني تغيير موقع إنشاء الحديقة الصينية

استقبل اللواء عادل مهران، سكرتير عام محافظة الأقصر، السبت، الوفد الصينى برئاسة “وانج اكسنيفا” رئيس قطاع التعاون بوزارة التجارة الصينية؛ لمناقشة تغيير موقع مشروع الحديقة الصينية المقرر إقامتها في الأقصر .

وأوضح السكرتير العام، أن المشروع كان من المقرر إقامته فى المنطقة الواقعة بالقرب من مستشفى الأقصر العام لتطل على كورنيش النيل ولكن نظراَ لوقوع هذه المنطقة من ضمن خطة تطوير الأقصر وإنشاء امتداد المستشفى تطلب الأمر تغيير هذا الموقع، مشيراً إلى أنه تم اختيار مواقع بديلة وتم عرضها على الجانب الصينى ليتم دراستها واختيار أفضل منطقة تتوافق خواصها مع متطلبات المشروع .

من جانبه، أكد وانج اكسنيفا، أن العلاقات المصرية الصينية عميقة بعمق الحضارتين لذلك تسعى الحكومة الصينية لدعم السياحة المصرية، مشيرا إلى أن مشروع الحديقة الصينية المقدم كمنحة لمحافظة الأقصر يستهدف جذب السياح لهذه المدينة العريقة.

وأضاف أن الفريق القائم سيعكف على دراسة المواقع المقترحة واختيار أكثرها توافقاً مع خواص المشروع والموقع الذي يجذب اكبر عدد من السياح للمساهمة في تنشيط السياحة الوافدة لمحافظة الأقصر التاريخية .