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ضبط «سفاح أسيوط» المتهم بقتل زوجته الحامل وأبنائه الأربعة

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ضبط «سفاح أسيوط» المتهم بقتل زوجته الحامل وأبنائه الأربعة ضبط «سفاح أسيوط» المتهم بقتل زوجته الحامل وأبنائه الأربعة

مديرية أمن أسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط، صباح اليوم السبت، من ضبط “سفاح أسيوط” المتهم بقتل زوجته الحامل وأبنائه الأربعة .

كان ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، تحت إشراف اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط، واللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية، تمكنوا من ضبط المتهم  “محمد.أ.ص ” 44 سنة، سائق بشركة أسيوط لتكرير البترول، المتهم بقتل زوجته الحامل وأبنائه الأربعة عقب إعداد مأمورية ضمت عددًا من ضباط إدارة المباحث الجنائية بقيادة المقدم محمد بركة.

 وتمكن الضباط، من ضبط المتهم أثناء اختبائه بشقة أحد أقربائه بالقاهرة وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة .

يذكر أن الأسبوع الماضى، قد تجرد سائق معدات ثقيلة من كل معان الإنسانية وقام بذبح زوجته الحامل فى شهرها التاسع بساطور وقتل أبنائه الأربعة بعد خلافات مع زوجته ورفضها الطلاق ومغادرة شقتها قبل الحصول على كامل مستحقاتها كما اشارت خالة المجنى عليها زوجته ، وكان يخطط للزواج من ابنة عمه لتكون الزوجة السادسة له ولتربى له أطفاله، حيث اعتاد السفاح على الزواج والطلاق والاشتراط على من يتزوجهن رعاية أطفاله الأربعة من زوجاته السابقات ووالدته العجوز .

جار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لإحالة المتهم إلى النيابة العامة.

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