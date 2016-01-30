مصرع طفلة 4 سنوات غرقا في ترعة أمام منزلها بسوهاج

صرحت النيابة العامة بمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، بدفن جثة طفلة - 4 سنوات، لقيت مصرعها غرقا بترعة أثناء قيامها باللهو أمام منزلها.

وتلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة المنشأة يفيد بغرق طفلة بترعة بدائرة المركز.

وتبين من التحريات التى أشرف عليها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية بتلقى مركز شرطة المنشأة بلاغا من "عبد الهادى.ح.هـ" 68 سنة بالمعاش ويقيم ‏العنبرية دائرة المركز أنه حال لهو حفيدته "شيماء خيرى.ع" تقيم بذات الناحية أمام المنزل ‏زلت قدماها وسقطت بالترعة، ما أدى إلى غرقها ووفاتها ولم يتهم أو يشتبه جنائياً فى وفاتها.

بتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفاة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـى الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، تحرر المحضر رقم 1153 جنح المركز لسنة 2016، وتم إخطار النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.