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ضبط 1251 مخالفة مرورية و13 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة

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ضبط 1251 مخالفة مرورية و13 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة ضبط 1251 مخالفة مرورية و13 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة
قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، والعميد حازم حسن وكيل المباحث، عن ضبط 13 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات، كما تم ضبط 83 متهما هاربين من تنفيذ أحكاما قضائية بالحبس، فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت الحملة من ضبط 1251 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة واللواء هانى خير، مدير المرور، والعميد مجدى محيى وكيل المرور والعميد أشرف عبد السلام رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.

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مصر 365