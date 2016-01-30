إصابة ربة منزل باختناق إثر حريق هائل فى شقتها بالمنوفية

أصيبت ربة منزل بمركز شبين الكوم فى المنوفية، اليوم السبت، بحالة اختناق فى حريق هائل بشقة فى الطابق الثانى لعقار مكون من 3 طوابق، تم نقلها إلى المستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء خالد بيرس مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، يفيد بنشوب حريق بمنزل بدائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق الذى نشب بشقة بالطابق الثانى لعقار مكون من ثلاثة طوابق على مساحة 90 متر تقريباً ملك "سمير. ع. م. خ"، ومقيم بذات الناحية، ونجم عن الحريق إصابة زوجة مالك العقار بحالة اختناق، وبعض التلفيات فى الأثاث والأبواب والمفروشات، وتم نقلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى.

وبسؤال مالك العقار، رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، ونفى الشبهة الجنائية، وتم التحفظ على محل الحريق، وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 679 إدارى مركز شبين الكوم لسنة 2016 م، وبالعرض على النيابة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها، وعما إذا كان هناك ثمة مواد مساعدة على الاشتعال أو شبهة جنائية من عدمة.