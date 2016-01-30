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4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق شقة سكنية بالهرم دون إصابات

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4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق شقة سكنية بالهرم دون إصابات 4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق شقة سكنية بالهرم دون إصابات
سيطرت قوات الدفاع المدنى بالجيزة، على حريق نشب فى شقة سكنية بمنطقة المطبعة بشارع الهرم، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شقة سكنية بالهرم، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له وبصحبتهم 4 سيارات لإخماد الحريق.

وعلى الفور تم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، وتم منع وصولها لباقى الطوابق السكنية بعد قيام القوات بإخلاء العقار من السكان لحين الانتهاء من عمليات الإطفاء، وتم فرض كردون أمنى لتسهيل عمليات الإطفاء، ومنع وصول الأهالى للمكان، وتم إخماد الحريق.
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