بالفيديو.. فوز اللبناني مروان يوسف بلقب "ستار أكاديمي" في موسمه الـ11

بعد منافسة استمرت أسابيع، تأهل إلى الحلقة الأخيرة من برنامج "ستار أكاديمي" بنسخته الـ11، الطلاب المصريان هايدي موسى ومحمد عباس، اللبناني مروان يوسف، والتونسي نسيم الرايسي، وفاز الطالب اللبناني مروان يوسف بنسبة 55.46 من أصوات الجمهور.



وقد كانت النجمة شيرين عبد الوهاب ضيفة الحلقة الأخيرة، وغنّت مع الطلاب أشهر أغانيها، وكان لافتاً حضور الطلاب الذين خرجوا من الأكاديمية للمشاركة في البرايم.

تابعوا غداً في "سيدتي نت"، تغطية مفصلة من كواليس البرايم الأخير من "ستار أكاديمي".