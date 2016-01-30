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بالصور: سونام كابور تروج لفيلمها الجديد " Neerja"

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السبت 30-01-2016 02:18

تألقت نجمة بوليوود سونام كابور خلال الحفل الترويجي لفيلمها المقبل "نيراج"، وتحدثت خلال المناسبة عن تجربتها اثناء التصوير.

سونام البالغة من العمر 30 عاماً، بدت سعيدة، وسحرت الحضور باطلالتها الجميلة التي عودتنا عليها دائماً، فتألقت بفستان كحلي اللون يشع أنوثة.

يشارك سونام البطولة شبانة عزمي والموسيقار شيخار، والعمل من اخراج رام مادفافي. تدور قصته حول حياة مضيفة تتمتع بالشجاعة، قاومت خاطفي الطائرات في عام 1986، وقتلت في تلك العملية.

 

 

 

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