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1331مريضا يتلقون الخدمة الطبية من قافلة وزارة الصحة بـ"أم سلمة" بالإسكندرية

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1331مريضا يتلقون الخدمة الطبية من قافلة وزارة الصحة بـ"أم سلمة" بالإسكندرية 1331مريضا يتلقون الخدمة الطبية من قافلة وزارة الصحة بـ"أم سلمة" بالإسكندرية
أقامت وزارة الصحة قافلة طبية علاجية مجانية بعزبة أم سلمة بمنطقة العامرية بالظهير الصحراوى غرب الإسكندرية، على مدار يومين، وذلك بالتنسيق بين إدارة القوافل الطبية بالوزارة ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

وصرح الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى بيان، بأن القافلة التى ضمت 13 عيادة طبية من تخصصات الجراحة والمسالك البولية والأطفال والباطنة والجلدية والنساء والقلب والرمد وتنظيم الأسرة والأنف والأذن والعظام، شهدت إقبالا كبيرا واستحسانا من أهالى القرية، حيث قامت بتوقيع الكشف الطبى على 1331 مريضا من أهالى القرية، وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، علاوة على إجراء 832 تحليلا طبيبا وعمل 32 رسم قلب و54 أشعة بالموجات فوق الصوتية، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 185 مواطنا من أهالى القرية.

وأكد حجازى أن القافلة تأتى فى إطار خطة الوزارة لتوفير الخدمة الطبية العلاجية وخاصة خدمة الأخصائى لمواطنى المناطق البعيدة الأكثر احتياجا، من خلال توجيهات الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، وفى ظل دعم كامل من محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر.

وقد ضمت القافلة 14 طبيبا و 14 ممرضة و 7 صيادلة و 2 فنى معمل ومثقفة صحية و4 مدخلى بيانات، علاوة على الكتبة والإداريين والسائقين والعمال.

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