بالصور.. حى الجمرك بالإسكندرية يكتشف أعمال تنقيب عن آثار أسفل عقار أيل للسقوط

عاين اللواء مهندس خالد فوزى رئيس حى الجمرك بناء على الإشارة الواردة للحى عقارا آيلا للسقوط بشارع الفراهدة وأثناء المعاينة تبين وجود أعمال حفر غير مشروعة للتنقيب عن الآثار بعمق خمسة أمتار. وأكد رئيس الحى أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

من جهة أخرى، تابعت لجنة الإيقاف والتحفظ بالحى ومعاون المرافق أعمال إصلاح كسر بماسورة المياة بشارع الفراهدة، كما قامت إدارة الكهرباء بالحى بمتابعة أعمال الصيانه اللازمة واستكمال تركيب الكشافات وإنارتها التابعة للخطة 2010 -2011 والتى كانت متوقفة منذ زمن، وتم التعاقد مع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء لاستكمالها بشارع الكوبرى القديم التابع لدائرة قسم اللبان.



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