ضبط 14 قضية تموينية ومصنع عصير بدون ترخيص فى سوهاج

تمكنت إدارة مباحث التموين بسوهاج، برئاسة العقيد محمد نصحى مدير الإدارة، وبإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية من ضبط "14" قضية تموينية.

وضبط رامى.ع.ع" 32 سنة مدير مصنع عصير ويقيم دائرة مركز أخميم، لإدارته مصنع عصير بدون ترخيص ‏وحيازة سلع مجهولة المصدر فـى عملية التصنيع، وتم ضبط "403" كيلو جرام سكر، و"432" كيلو جرام مسحوق عصير، و"70" كيس عصير، "1500" كرتونه فارغة، "4" خلاط وماكينة وميزان تحرر عن ذلك المحضر رقم 66 جنح قسم الكوثر لسنة 2016، ‏وضبط محمد. أ. م " 26 سنة صاحب مخبز أفرنجى ويقيم دائرة مركز العسيرات لاستخدامه أسطوانة بوتاجاز فـى غير ‏الغرض المخصص لها، وتم ضبط "1" أسطوانة بوتاجاز تحرر عن ذلك المحضر رقم 10 أحوال إدارة مباحث ‏التموين.

كما تم ضبط "5" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، "3" قضايا عدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق بالمخبز، "4" قضايا عدم حمل شهادة صحية تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.