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لو مودك سيئ فى الشتاء.. تعرف على أسباب الاكتئاب الموسمى

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لو مودك سيئ فى الشتاء.. تعرف على أسباب الاكتئاب الموسمى لو مودك سيئ فى الشتاء.. تعرف على أسباب الاكتئاب الموسمى
ينتاب البعض شعور بالاكتئاب وسوء الحالة المزاجية، خاصة فى فترة تغييرات الفصول والانتقال من فصل لآخر، وهو ما يطلق عليه الاكتئاب الموسمى الذى يزيد فى الشتاء ولا يعرف الغالبية أسبابه.

سوء الحالة المزاجية "الاكتئاب الموسمى"


>ويوضح الدكتور معتز بالله إبراهيم، مدرس مساعد الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس، أن بعض الأشخاص خاصة فيما بين الفصول يعانون تغييرا سلبيا فى حالتهم المزاجية وهو ما يسمى بالاضطراب العاطفى الموسمى أو الاكتئاب الموسمى فى فصل الشتاء.

أسباب سوء الحالة المزاجية والشعور بالاكتئاب الموسمى


>عن سبب الشعور بالاكتئاب الموسمى فى الشتاء يقول مدرس الطب النفسى: يتسم فصل الشتاء بأن عدد ساعات النهار أقل من الليل، وبالتالى زيادة فترة الظلام وقلة وقت سطوع الشمس، وهذا يزيد من الشعور بالاكتئاب.

ويضيف د. معتز بالله: يساهم اختلال الساعة البيولوجية للإنسان وقلة التعرض لأشعة الشمس فى الشتاء فى إصابته بتغييرات هرمونية ومنها هرمون الميلاتونين المسئول عن الساعة البيولوجية ويساهم فى شعور الفرد بالاسترخاء والرغبة فى النوم العميق.

ويتابع: زيادة هرمون الميلاتونين يساعد فى إفراز هرمون السيروتونين بالمخ، وهو المسئول عن الحالة المزاجية وتنظيم النوم وزيادة هرمون الميلاتونين يأتى بالتعرض لأشعة الشمس فترة معينة.

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