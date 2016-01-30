تحذير بريطانى من الإنجاب خلال 6 أشهر بعد العودة من مناطق مصابة بفيروس زيكا

حذرت هيئة صحة إنجلترا، المواطنين البريطانيين من محاولة إنجاب أطفال لمدة ستة أشهر بعد العودة من المناطق المصابة بفيروس "زيكا".

كما نصحت الهيئة الرجال باتباع أقصى درجات الاحتياط ضد الفيروس، الذى يمكنه الانتشار عبر الاتصال الجنسى فى حالات نادرة.

وذكرت هيئة صحة إنجلترا، أنه يتعين على العائدين من المناطق المنتشر بها المرض تجنب محاولة إنجاب أطفال لمدة ستة أشهر للتأكد تماما من عدم حملهم للفيروس.

ويتسبب فيروس "زيكا"، فى تشوهات خلقية خاصة عند رأس المولود، إضافة لعدم اكتمال نمو المخ لدى الأطفال، بجانب معاناة الأطفال المصابين بتلف خطير يتعلق بالقدرة على الإبصار وربما القدرات السمعية.

وسجلت البرازيل أعلى نسبة إصابة بالفيروس، الذى انتشر أيضا فى نحو 20 دولة أخرى.

وتنتقل عدوى فيروس زيكا إلى الإنسان بلسعة بعوض "نمرى"، وتشبه أعراضه الأنفلونزا مثل الحرارة المرتفعة والصداع مع طفح جلدى، وتظهر الأعراض فى فترة تمتد بين 3 أيام إلى 12 يوما.