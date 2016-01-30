احذر.. الإجهاد والضغط العصبى يسببان السكتة الدماغية وضياع الرغبة الجنسية

مع العمل اليومى نصاب بالإجهاد والضغط النفسى، ونظن أن الأعراض الجانبية هى الصداع وقلة النوم فقط، لكن الدراسات الحديثة أثبتت أن الضغط النفسى يضعف جهاز المناعة وهذا يؤدى إلى الإصابة بأدوار الأنفلونزا.

وبالإضافة إلى ذلك يقدم الموقع الأمريكى "Health" نتائج مجموعة من الدراسات تضيف إلى سلسلة الأخطار التى يسببها الإجهاد والضغط العصبى ما يلى:

سوء الهضم

>حرقة فى المعدة وتقلصات وفى بعض الأحيان إسهال، ويرجع البعض السبب أحيانا إلى اضطراب الأكل، لكن السبب الحقيقى وراء ذلك هو الإجهاد، وفقا لدراسة أمريكية اكتشف القائمون بها أن الضغط النفسى يصيب بنوبات الإمساك والإسهال وفى بعض الأحيان قرحة المعدة.

ظهور حب الشباب

>معظم الذين يعانون من حب الشباب يعيشون درجة عالية من الضغط النفسى، وفق ما أكدت الأبحاث الحديثة خاصة على الطلاب وقت الامتحانات، حيث وجد أنهم يعانون من حب الشباب، ويمكن أن يصابوا بأمراض جلدية أخرى مثل الصدفية نتيجة الضغط النفسى.

ألم الظهر

>ويصعب تصديق تأثير الضغط النفسى على الظهر، لكن دراسة حديثة فى أوروبا كشفت عن أن الأفراد الأكثر عرضة للقلق والتوتر النفسى هو أكثر عرضه لآلام الظهر وأكدت دراسة أمريكية أخرى نفس النتائج.

ضياع الجاذبية الجنسية عن النساء

>اكتشف الباحثون فى دراسة أن النساء الأكثر عرضة للضغط النفسى أقل جاذبية للرجال لتأثير الضغط النفسى على الصحة العامة للجسم، إضافة إلى فقدان شهيتهن للمتعة الجنسية.

السكتة الدماغية

>أثبتت دراسة على 20 ألف فرد من الذين أصيبوا بالسكتة الدماغية أنهم تعرضوا لنسبه كبيرة من الإجهاد أدى إلى إصابتهم بهذا المرض الذى قد يعرضهم للموت.