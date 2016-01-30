ترسية عقد تطوير شارع العوير ومداخل المدينة العالمية بـ 191 مليون درهم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بالبدء في تنفيذ حزمة مشاريع الطرق وأنظمة النقل التي اعتمدها سموه خلال زيارته الأخيرة للهيئة، أرست هيئة الطرق والمواصلات عقد مشروع تطوير شارع العوير والمرحلة الأولى من مداخل المدينة العالمية 191 مليون درهم.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يأتي تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع شركة (نخيل) المطور الرئيس لمشروع المدينة العالمية في ضوء نتائج دراسة التأثيرات المرورية لمنطقة المدينة العالمية والسوق الصيني لا سيما بعد افتتاح مشروع توسعة السوق الصيني، والتوقعات بزيادة الازحامات المرورية في المنطقة، مشيراً إلى أنه يوجد حاليا مدخل رئيسي على شارع العوير يتم استخدامه من قبل قاطني المدينة العالمية وزوار السوق الصيني مما يتسبب في ازدحام مروري خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية، وقامت الهيئة في السنوات الماضية بتوفير مدخل ومخرج إضافي على شارع المنامة محكوم بإشارة ضوئية ساهم في تحسين الحركة المرورية وتخفيف الضغط المروري على مدخل المدينة العالمية على شارع العوير، مشيراً إلى أن المشروع يغطى شارع العوير وشارع نواكشوط والمدينة العالمية الواقعة في منطقة الورسان في دبي، وسيعمل على تحسين الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق وتحسين الانسيابية المرورية في منطقة المدينة العالمية.

وأضاف: يتضمن المشروع عمل تحسينات على شارع العوير من تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد إلى دوار شارع المدينة الجامعية، حيث سيتم انشاء تقاطع حر بين شارعي نواكشوط والعوير يتألف من جسر علوي بسعة مسارين لتوفير حركة مباشرة للمرور القادم من شارع نواكشوط إلى شارع العوير غرباً (باتجاه وسط مدينة دبي)، كما سيتم توفير الدوران للقادمين من شارع العوير إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، ويتضمن المشروع أيضاً تنفيذ شارع خدمة في كلا الاتجاهين على شارع العوير لانسيابية الحركة المرورية وفصلها عن المدينة العالمية وسوق التنين ومنطقة الورقاء.

وقال الطاير: تتضمن الأعمال إنشاء جسر للمشاة والدراجات الهوائية لتسهيل مرور المشاة بين منطقة الورقاء والمدينة العالمية، للوصول إلى منطقة الأعمال التجارية مثل سوق التنين وسوق الخضار، كما سيتم تطوير وتحويل الدورات الرئيسية الاربعة داخل المدينة العالمية (شارع 414) إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية، وسيتم توسعة المسار الحالي بإضافة مسار أو مسارين في بعض القطاعات.

> وأوضح سعادة المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن المشروع يشتمل على توسعة شارع نواكشوط في الاتجاهين من مسار واحد إلى مسارين، متضمناً تعديل التقاطعات على امتداد شارع نواكشوط، وإضافة تقاطع محكوم بإشارة ضوئية يوفر الوصول الكامل إلى المدينة العالمية، إلى جانب تحويل دوار محطة المعالجة القائم إلى تقاطع، مع توفير حركة الدوران للالتفاف نحو محطة المعالجة.