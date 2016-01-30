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الإمارات خالية تماما من فيروس زيكا وإمكانيات وصوله ضعيفة

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الإمارات خالية تماما من فيروس زيكا وإمكانيات وصوله ضعيفة الإمارات خالية تماما من فيروس زيكا وإمكانيات وصوله ضعيفة

أعلن مسؤول في وزراة الصحة خلو دولة الإمارات من فيرو زيكا ، مستبعدا إمكاينة وصوله إلى الدولة .

وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الرعاية الصحية الإماراتية الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، في تصريح خاص لـ 24، أن دولة الامارات خالية تماماً من فيروس "زيكا"، معتبرا  أن إمكانية وصول الفايروس الذي انتشر في دول أمريـكيا الجنوبية إلى الدولة ضعـيف.

وشدد على أن وزارة الصحة الاماراتية في حالة يقظة واستعداد تامين للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية للجائحات ستعقد اجتماعاً يوم غد الأحد بديوان عام الوزارة في دبي، لبحث الاستعدادات لحماية الداخل من هذا الفيروس.

وأوضح أن الفيروس تحمله بعوضة "ايداس" التي تنقل أيضاً الحمى الصفراء، وأن البعوض سابق الذكر غير موجود في الإمارات، مشيراً إلى أن خطورة هذا الفيروس تظهر بشكل كبير على الأجنة، حيث تولد الأجنة المصابة به برأس صغير، إضافة إلى تأثيره على الجهاز العصبي، ومن ذلك المنطلق حذر النساء الحوامل بتجنب السفر إلى البلدان المتضررة من هذا الفيروس، الذي يعتقد أنه سبب العيوب الخلقية للأطفال في أمريكا الجنوبية، في حين نصح باقي المسافرين باستخدام مواد طاردة للبعوض المسؤول الرئيسي عن نقل الفيروس.

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