إصابة 3 فى مشاجرة بين عائلتى "المواسكة والجوادات" بسوهاج

تمكن ضباط مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بناحية قرية بهتا دائرة المركز بين عائلتى المواسكة والجوادات، بسبب خلافات سابقة نتج عنها إصابة 3 أشخاص متفرقة بالجسم من بينهم شخص حالته سيئة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين ووجود مصابين وتمت السيطرة عليها والقبض على المشاركين فيها.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية،وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية،والرائد نصر طه، رئيس مباحث المركز بوقوع مشاجرة بناحية بهتا - دائرة المركز بين عائلة المواسكة مصطفى. ا. ا.م "37 سنة سائق، عبد الناصر. ا. ا.م 37 سنة سائق، ‏ أحمد. آ. أ د. م 29 سنة سائق "مصابا بجرح قطعى حاد الحواف بفروة الرأس ممتد بالأذن والوجه والخد الأيمن ‏حتى الشفه السفلى وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه نزيف بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج" والحالة العامة سيئة – ولا ‏يمكن استجوابه.‎

‏ وبين طرف ثان عائلة الجودات ‏حجازى. م. أ. ع " 23 سنة طالب مصابا "مصابا" بجرح قطعى رضى أعلى الكتف الأيسر وسحجات ‏أعلى الظهر"، مصطفى. أ.ح 25 سنة حاصل على ثانوية مصاباً "بكدمة باليد اليمنى" ‏وآخرين، الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفى المشاجرة عدا الأخير من الطرف الأول وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهما على ‏الآخر بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات سابقة بينهم، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم الهارب، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1371 جنح المركز لسنة 2016، وجارٍ العرض على النيابة العامة.