«فيسبوك» تحظر التحويلات المالية في المبيعات الخاصة للأسلحة النارية

منعت شركة «فيس بوك»، مستخدميها على مستوى العالم من تنسيق مبيعات الأسلحة النارية من شخص إلى آخر عبر شبكتها الاجتماعية على الانترنت وخدمتها انستجرام.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الاخبارية، أن فيسبوك قررت اتخاذ هذه الخطوة لمواجهة المخاوف المتعلقة بأن الشبكة باتت تستخدم بشكل متزايد للالتفاف حول التحريات المطلوبة عن الخلفية بشأن مبيعات الأسلحة النارية.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حث شركات الاعلام الاجتماعي على فرض إجراءات صارمة على مبيعات الاسلحة التي تنظم عبر برامجها.

وتعد فيسبوك أكثر شبكة للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت شعبية في العالم، إذ بلغ عدد مستخدميها 1.59 مليار في كل أنحاء العالم منهم 219 مليونا في الولايات المتحدة وكندا.