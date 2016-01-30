مقتل 6 ضباط شرطة فى تفجير سيارة مفخخة عند نقطة أمنية بعدن

لقى 6 ضباط شرطة مصرعهم وأصيب 9 أشخاص بينهم مدنيون فى عملية تفجير استهدفت نقطة العقبة الأمنية الواقعة بين مديريتى كريتر والمعلا بعدن باليمن الليلة الماضية.

وأوضح مصدر أمنى مسئول بشرطة عدن أن ضباط النقطة استوقفوا سيارة لتفتيشها كانت قادمة من مدينة كريتر ولكن الانتحارى فجر السيارة فى أفراد النقطة.

ونقلت صحيفة عدن الغد الإلكترونية عن المصدر قوله "إن قائد النقطة واثنين من أفرادها أصيبوا إصابات خطيرة ونقلوا للمستشفى". . مشيرا إلى أن السيارة لم تكن تستهدف النقطة ولكنها كانت فى طريقها إلى تفجير هدف أخر.

ومن ناحية أخرى، ألقى مسلحون مجهولون يستقلون سيارة نصف نقل فجر اليوم قنبلة يدوية على مركز شرطة فى منطقة الممدارة فى مديرية الشيخ عثمان بعدن وفروا هاربين. . ولم يسفر الحادث عن أى ضحايا سوى إصابة شرطى إصابة طفيفة فيما تضرر عدد من السيارات المتواجدة فى المنطقة.

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