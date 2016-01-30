طائرات تركية تشن غارات على مقرات حزب العمال الكردستانى شمال العراق

أفادت مصادر رسمية السبت، بان الطائرات التركية شنت غارات عنيفة على مواقع لمسلحى حزب العمال الكردستاني(بى كيه كيه) التركى تقع فى جبال وعرة على المثلث الحدودى بين العراق وايران وتركيا.

وقال كرمانج عزت قائمقام قضاء سوران/ 100كم شمال شرق أربيل) أنه "بعد فترة من التوقف دامت أسابيع، عادت الطائرات التركية مساء امس الجمعة، وشنت غارات عنيفة على مواقع تواجد مسلحى حزب (بى كيه كيه) فى جبال قنديل".

وأضاف أن "القصف الجوى بدأ حوالى الساعة التاسعة واستمرت حوالى ساعة كاملة".

وتابع قائمقام سوران أنه "تم التأكد من القرى التى تقع قريبا من المواقع المستهدفة لـ(بى كيه كيه) أن الغارات لم تسفر عن الحاق أية أضرار بالمدنيين".

كما أفاد أحد شهود العيان أن "الطائرات التركية استهدفت كذلك مواقع حزب الـ(بى كيه كيه) فى منطقة سيدكان وجبال خواكورك الواقعة فى المثلث الحدودى بين اقليم كردستان وكل من ايران وتركيا".

وأضاف أن "الغارات التركية ركزت على مناطق كارشك وزيلك وميركرش، وجبال زراريان". ولم تعلن مصادر حزب العمال الكردستانى عن نتائج القصف الجوى التركى حتى الآن.

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