أخبار عاجلة

خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طائرات تركية تشن غارات على مقرات حزب العمال الكردستانى شمال العراق

Google+ Print
طائرات تركية تشن غارات على مقرات حزب العمال الكردستانى شمال العراق طائرات تركية تشن غارات على مقرات حزب العمال الكردستانى شمال العراق

أفادت مصادر رسمية السبت، بان الطائرات التركية شنت غارات عنيفة على مواقع لمسلحى حزب العمال الكردستاني(بى كيه كيه) التركى تقع فى جبال وعرة على المثلث الحدودى بين العراق وايران وتركيا.

وقال كرمانج عزت قائمقام قضاء سوران/ 100كم شمال شرق أربيل) أنه "بعد فترة من التوقف دامت أسابيع، عادت الطائرات التركية مساء امس الجمعة، وشنت غارات عنيفة على مواقع تواجد مسلحى حزب (بى كيه كيه) فى جبال قنديل".

وأضاف أن "القصف الجوى بدأ حوالى الساعة التاسعة واستمرت حوالى ساعة كاملة".

وتابع قائمقام سوران أنه "تم التأكد من القرى التى تقع قريبا من المواقع المستهدفة لـ(بى كيه كيه) أن الغارات لم تسفر عن الحاق أية أضرار بالمدنيين".

كما أفاد أحد شهود العيان أن "الطائرات التركية استهدفت كذلك مواقع حزب الـ(بى كيه كيه) فى منطقة سيدكان وجبال خواكورك الواقعة فى المثلث الحدودى بين اقليم كردستان وكل من ايران وتركيا".

وأضاف أن "الغارات التركية ركزت على مناطق كارشك وزيلك وميركرش، وجبال زراريان". ولم تعلن مصادر حزب العمال الكردستانى عن نتائج القصف الجوى التركى حتى الآن.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365