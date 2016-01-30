محافظ القاهرة: النقل والنظافة والعشوائيات أبرز تحديات العاصمة

استعرض الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، بعض المعلومات الخاصة بالعاصمة، أمام الوفد الصينى، خلال توقيع اتفاقية تعاون بين المحافظة ومدينة شينيانج الصينية.

وأكد السعيد، أن العاصمة تضم 9 ونصف مليون نسمة، بها 37 حى ومقسمة إلى 4 مناطق لكل منطقة بها نصف الجامعات المصرية، ومقر الحكومة، والسفارات، والأحزاب السياسية فى مصر، والمحكمة الدستورية العليا، والكثير من الوزارات والأنشطة سياسية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المتاحف والمشروعات الحرفية، والمناطق الأثرية العتيقة التى تعود إلى مئات السنوات.

وأضاف الدكتور جلال السعيد، أن القاهرة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها مشكلات النقل والمرور والنظافة، وتدوير المخلفات والعشوائيات والحفاظ على التراث، كما أن المحافظة مهتمة بتشجيع الاستثمار، وتعاون الشركات الخاصة فى العديد من المشروعات، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للمشاركة فى عمليات التنمية والتطوير، والذى سيسهم فى تدعيم أسطول النقل العام، وإيجاد طرق سريعة لبناء المساكن لسكان العشوائيات.