«السيسي» يشارك في الجلسة المغلقة لقمة الاتحاد الأفريقي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت في أديس أبابا في فعاليات الجلسة المغلقة التي عقدها زعماء الدول الأفريقية لمناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي العادية السادسة والعشرين وذلك قبل الافتتاح الرسمي للقمة الأفريقية في وقت لاحق من نفس اليوم.

تتناول هذه الجلسة موضوعين الأول يتعلق بالحوكمة والانتخابات والالتزام بالمباديء الدستورية والثاني يتناول تمويل الاتحاد الأفريقي.

والمعروف أن مصر تعد من أكبر ممولي الاتحاد الأفريقي حيث تساهم مصر بنسبة 12 % من إجمالي ميزانية الاتحاد.

يذكر أن الرئيس السيسي كان قد وصل أمس إلى أديس أبابا في زيارة تستغرق 3 أيام يشارك خلالها في القمة الأفريقية حيث يتوقع أن يواصل الرئيس لقاءات ثنائية مع عدد كبير من الزعماء الأفارقة على هامش القمة.

وكان الزعماء الأفارقة قد استبقوا افتتاح القمة مساء الجمعة بجلسة مغلقة تناولوا فيها الإرهاب وجنوب السودان والأوضاع في بوروندي.