بالصور..قافلة النور بنقابة الأطباء تجرى عشرات العمليات لمرضى العيون بالمجان

واصل مركز رؤية للعيون والليزر، ولجنة مصر العطاء بالنقابة العامة للأطباء بالأقصر، من أعمالهم فى علاج المرضى بالمجان تحت شعار "قافلة النور"، حيث تم عمل القياسات اللازمة لـ160 حالة من المرضى المقرر عمل لهم عمليات المياه البيضاء، كما تم إجراء 50 عملية لحالات مساء أمس الجمعة، وذلك حسبما أكد الدكتور أحمد حمزة نقيب الأطباء بالأقصر.

ويضيف نقيب أطباء الأقصر لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يتم إجراء 50 عملية للمرضى ظهر اليوم السبت، مؤكداً أن الحملة التي تقوم بها لجنة مصر العطاء بالتعاون مع مركز رؤية للعيون لاقت نجاحاً وإقبالاً كبيراً من المواطنين الفقراء لكونها بالمجان تماماً.

ويشرف على إجراء الفحوصات الطبية والعمليات للمرضى الفقراء كل من الدكتور أمين منتصر عضو نقابة الأطباء، وأعضاء لجنة مصر العطاء، وهم كل من الطبيب بهاء الدين قناوى، والطبيب أحمد يحيى، والطبيبة منى محسب، والطبيب عادل محمد، والطبيب محمد إمام أخصائى التخدير.



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