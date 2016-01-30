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السيسى يشارك فى الجلسة المغلقة لقمة الاتحاد الإفريقى بأديس أبابا

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السيسى يشارك فى الجلسة المغلقة لقمة الاتحاد الإفريقى بأديس أبابا السيسى يشارك فى الجلسة المغلقة لقمة الاتحاد الإفريقى بأديس أبابا
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، فى فعاليات الجلسة المغلقة التى عقدها زعماء الدول الأفريقية بأديس أبابا، لمناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقى العادية السادسة والعشرين، وذلك قبل الافتتاح الرسمى للقمة الأفريقية فى وقت لاحق من نفس اليوم.

تتناول الجلسة موضوعين، الأول يتعلق بالحوكمة والانتخابات والالتزام بالمبادئ الدستورية، والثانى يناقش تمويل الاتحاد الأفريقى.

وتعد من أكبر ممولى الاتحاد الأفريقى، حيث تساهم بنسبة 12% من إجمالى ميزانية الاتحاد.
>يذكر أن الرئيس السيسى وصل أمس إلى أديس أبابا فى زيارة تستغرق 3 أيام يشارك خلالها فى القمة الأفريقية، حيث يتوقع أن يواصل الرئيس لقاءات ثنائية مع عدد كبير من الزعماء الأفارقة على هامش القمة.
>وكان الزعماء الأفارقة قد استبقوا افتتاح القمة مساء الجمعة بجلسة مغلقة تناولوا فيها الإرهاب وجنوب السودان والأوضاع فى بوروندى.

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