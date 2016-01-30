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محافظ القاهرة: توقيع 21 اتفاقية مع الصين بعد زيارة الرئيس الصينى لمصر

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محافظ القاهرة: توقيع 21 اتفاقية مع الصين بعد زيارة الرئيس الصينى لمصر محافظ القاهرة: توقيع 21 اتفاقية مع الصين بعد زيارة الرئيس الصينى لمصر
أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، أن هناك تطورا كبيرا فى العلاقات المصرية الصينية، ومشروعات حقيقية تتم على أرض الواقع، تمت من خلال توقيع 21 اتفاقية كبيرة بعد زيارة الرئيس الصينى لمصر فى الآونة الاخيرة، لافتا إلى أن هذا التعاون الكبير يتم بدعم حكومى، مشيرا إلى أن هذا سيسفر عن مشروعات ضخمة وكبيرة.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال توقيع اتفاقية تفاهم بين مدينة شينيانج ومحافظة القاهرة، أن توقيع تلك المذكرة يهدف إلى التعاون فى المجالات الثقافية والاقتصادية والرياضية، مشيرا إلى أن الوفد الصينى سيجرى جولة فى عدد من المعالم السياحية بالقاهرة كقلعة صلاح الدين وشارع المعز لدين الله الفاطمى.

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