مصرع سائق وإصابة 5 فى حادث تصادم على الطريق الزراعى الشرقى بأخميم سوهاج

شهد الطريق الزراعى "الشرقى" بناحية الديابات دائرة مركز أخميم وقوع تصادم بين سيارة نقل وأخرى أجرة مما نتج عنه وفاة سائق وإصابة 5، وتم نقل المصابين لمستشفى أخميم وسوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وتبين من التحريات التى قادها العميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق والرائد على الصغير، رئيس مباحث المركز أنه أثناء قيادة أحمد هدية مهنى فرغلى "27 سنة" سائق ويقيم دائرة مركز المراغة السيارة ‏رقم 18699 نقل سوهاج على الطريق اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة رقم هـ ق أ 6825 " أجرة " قادمة فـى ‏الاتجاه المقابل قيادة أشرف جمال البدرى إبراهيم 27 سنة سائق ويقيم شارع الطرابشة دائرة قسم جرجا نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الثانية وإصابة مصطفى صلاح الدين محمد أحمد 29 سنة عامل، محمد حسن عطا "19 سنة طالب ويقيمان دائرة مركز جرجا، شريف أشرف عبد الستار 20 سنة عامل، أيمن جابر أحمد محمد "27 حاصل على دبلوم، عبد الستار علام أحمد 58 سنة عامل ويقيمون دائرة مركز البلينا من مستقلى السيارة الثانية "بكسور وجروح ‏وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى "أخميم المركزى، سوهاج العام"، بسؤال قائد السيارة الأولى ووالد المتوفـى جمال البدرى إبراهيم" 47 سنة سائق ويقيم بذات الناحية أيدا ما جاء بالفحص ‏‏ونفى الأخير الشبهة الجنائية، كما حدثت بعض التلفيات بالسيارتين، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـى الوفاة وأيدت تحريات إدارة ‏البحث الجنائى ذلك، جارى سؤال المصابين فور إمكانية ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1376 جنح المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة‏.