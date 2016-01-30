جامعة الإسكندرية تحيى "تحالف دول طريق الحرير"

تنظم جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور رشدى زهران، رئيس الجامعة، اليوم السبت، لقاء بالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية والمركز العربى لريادة الأعمال والإستثمار بالبحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو "، لاقامة فعاليات "إحياء تحالف دول طريق الحرير" الذى يعقد بالقاعة الرئيسية بمركز الأنشطة الطلابية بالمدينة الجامعية بسموحـة.

ويحضر اللقاء المهنـدس محمــد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية والسيد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية والدكتور هاشم حسين ، المستشار الفخرى لمنظومة طريق الحرير ورئيس المركز العربى الدولى لريادة الأعمال والاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فى البحرين " اليونيدو ".