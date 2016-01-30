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شواطئ شرم الشيخ تستقبل ذوى الإعاقة المشاركين فى "اعرف بلدك"

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شواطئ شرم الشيخ تستقبل ذوى الإعاقة المشاركين فى "اعرف بلدك" شواطئ شرم الشيخ تستقبل ذوى الإعاقة المشاركين فى "اعرف بلدك"
استقبلت شواطئ شرم الشيخ المختلفة ذوى الإعاقة المشاركين فى فعاليات برنامج "اعرف بلدك" بشرم الشيخ والذى تنفذه الوزارة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز من خلال مكتب ذوى الإعاقة وقصار القامة ويستمر حتى 31 يناير 2016.

انتشر ذوو الإعاقة على شواطئ شرم الشيخ فى جو ملىء بالبهجة، معربين عن شكرهم لوزارة الشباب والرياضة والمهندس خالد عبد العزيز لتنظيم مثل هذه الرحلات والتى توضح مدى اهتمام الدولة بشريحة ذوى الإعاقة.

يذكر أن المشاركين فى اعرف بلدك من شريحة ذوى الإعاقة 2000 شاب وفتاة من (25) محافظة وذلك لدمجهم فى نسيج المجتمع، وتنشيط السياحة بشرم الشيخ، وزيادة انتماء ذوى الإعاقة لوطنهم وتعريفهم بأهم المعالم السياحية بشرم الشيخ.

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