الحماية المدنية بسوهاج تسيطر على حريق بمنزلين لمدرسين شقيقين دون خسائر

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد، مدير الإدارة من السيطرة على حريق شب بناحية عرابة أبو الدهب دائرة مركز سوهاج بمنزل مدرس وامتد لمنزل شقيقه مدرس آخر دون حدوث خسائر بالأرواح.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بنشوب حريق ‏بحوش ملحق بمنزل فريد وهب الله بدن عبد الله" 52 سنة مدرس ويقيم بذات ‏الناحية وامتدت النيران لمنزل مجاور ملك شقيقه أشرف وهب الله بدن عبد الله " 47 سنة مدرس ويقيم بذات ‏الناحية لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات فى احتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من جذوع ‏النخيل والغلال والبوص بسؤال مالكى المنازل أيدا ما جاء بالفحص ورجحا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ونفيا الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 710 إدارى المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب المعمل الجنائى ‏لإجراء المعاينة والتحفظ على مكان الحريق.