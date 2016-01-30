مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، قراراً بشأن مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي.

وشمل القرار تعيين سعادة عيسى عبد الفتاح كاظم رئيساً للمجلس، وعضوية كل من حسين القمزي، حمد بوعميم، سالم علي الشرهان، راشد الجروان، عبدالله بن كلبان، وهشام القاسم.

وقد أعرب سعادة عيسى كاظم، وبالنيابة عن مجلس الإدارة، عن بالغ الشكر والعرفان لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم لتجديد سموه ثقته بإدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي ومتابعة سموه الحثيثة وتوجيهاته السديدة التي تثري مسيرة نجاحات المركز وتسهم في تعزيز الثقة العالمية بمكانة دبي.

وأضاف كاظم: " إننا نستلهم نجاحاتنا من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونحرص على ترجمة أفكار سموه الخلاقة حول أهمية التجديد والابتكار في منظومة الأعمال والسياسات لدفع مسيرة التنمية وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني".

وأشار كاظم إلى الدور الرائد لمركز دبي المالي العالمي على مدى السنوات الماضية في توسيع شبكة العلاقات بين دبي وأهم مراكز الاقتصاد العالمي، لتأتي استراتيجية العام 2024 تتويجاً لهذا النجاح وتأكيداً على حجم الثقة بامتلاك عوامل التنمية وصفاء الرؤية ونضج التجربة.

وأضاف سعادة عيسى كاظم: "إننا نعمل بناءً على رؤية واضحة لمستقبل مركز دبي المالي العالمي، الذي نأمل أن ينمو ثلاثة أضعاف حجمه الحالي ليضمن مرتبة متقدمة ضمن المراكز المالية العشرة الأولى في العالم، وسنحرص بجهود أعضاء المجلس للتعاون من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للارتقاء الدائم والمستمر بمستوى الأعمال والإدارة."

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