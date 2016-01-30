أخبار عاجلة

خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي

Google+ Print
مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي

 أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، قراراً بشأن مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي. 

وشمل القرار تعيين سعادة عيسى عبد الفتاح كاظم رئيساً للمجلس، وعضوية كل من حسين القمزي، حمد بوعميم، سالم علي الشرهان، راشد الجروان، عبدالله بن كلبان، وهشام القاسم.

وقد أعرب سعادة عيسى كاظم، وبالنيابة عن مجلس الإدارة، عن بالغ الشكر والعرفان لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم لتجديد سموه ثقته بإدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي ومتابعة سموه الحثيثة وتوجيهاته السديدة التي تثري مسيرة نجاحات المركز وتسهم في تعزيز الثقة العالمية بمكانة دبي.

وأضاف كاظم: " إننا نستلهم نجاحاتنا من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونحرص على ترجمة أفكار سموه الخلاقة حول أهمية التجديد والابتكار في منظومة الأعمال والسياسات لدفع مسيرة التنمية وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني".

وأشار كاظم إلى الدور الرائد لمركز دبي المالي العالمي على مدى السنوات الماضية في توسيع العلاقات بين دبي وأهم مراكز الاقتصاد العالمي، لتأتي استراتيجية العام 2024 تتويجاً لهذا النجاح وتأكيداً على حجم الثقة بامتلاك عوامل التنمية وصفاء الرؤية ونضج التجربة.

وأضاف سعادة عيسى كاظم: "إننا نعمل بناءً على رؤية واضحة لمستقبل مركز دبي المالي العالمي، الذي نأمل أن ينمو ثلاثة أضعاف حجمه الحالي ليضمن مرتبة متقدمة ضمن المراكز المالية العشرة الأولى في العالم، وسنحرص بجهود أعضاء المجلس للتعاون من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للارتقاء الدائم والمستمر بمستوى الأعمال والإدارة."
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل