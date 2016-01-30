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اليوم .. محاكمة 3 صحفيين تعدوا على أمينى شرطة بمدينة الإنتاج الإعلامى

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اليوم .. محاكمة 3 صحفيين تعدوا على أمينى شرطة بمدينة الإنتاج الإعلامى اليوم .. محاكمة 3 صحفيين تعدوا على أمينى شرطة بمدينة الإنتاج الإعلامى
تنظر اليوم محكمة جنح 6 أكتوبر، أولى جلسات محاكمة 3 صحفيين، وهم "ب.م"، "و.ب.أ"، و"أ.م"، لإتهامهم بالتعدى على أمينى شرطة وموظف أمن بمدينة الإنتاج الإعلامى بالسب والضرب.

وكان أحد الصحفيين المتهمين قد أكد فى أقواله أثناء المحضر، أن أمناء الشرطة وموظف الأمن هم من تعدوا عليهم بالضرب والسباب أولا، بسبب محاولة الأمن منعهم من دخول مدينة الإنتاج الإعلامى التى يعملون بها وحصولهم على تصاريح مسبقا بالدخول.

وكانت نقابة الصحفيين فضلت الصلح بين الطرفين دون المساس بهيبة الصحافة أو الداخلية على أن تتنازل الأطراف على محاضرها لتهدئة الأمور، واستجاب الصحفيين الثلاثة لقرار النقابة، وقرروا التصالح، إلا ان الأمناء تراجعوا عن التصالح بعد تنازل بعد الصحفيين.

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مصر 365