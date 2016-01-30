"القابضة لمياه الشرب": تشغيل محطة دلكا بالمنوفية متوقف على قرار "الصحة"

أكد العميد محى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن تشغيل محطة مياه دلكا بمدينة تلا بمحافظة المنوفية متوقف على قرار وزارة الصحة بعد تحليل عينات المياه بالترعة المغذية للمحطة.

وأضاف العميد محى الصيرفى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المناطق التى تغذيها المحطة لم تتأثر أو يحدث بها انقطاع للمياه وذلك بسبب تشغيل الآبار الإرتوازية فور توقف المحطة.

وكانت شركة مياه المنوفية قد قررت ايقاف محطة مياه دلكا بمدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية بسبب نفوق أسماك فى الترعة المغذية للمحطة.