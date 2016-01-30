سقوط دجال بالشرقية طلب من النساء ممارسة الرذيلة مقابل "فك السحر"

وقف دجال ومشعوذ فى الشرقية، أمام الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث منيا القمح، واعترف بفك السحر، وتنفيذ الأعمال السفلية للأهالى، مقابل حصوله على الأموال، وأنه يساعدهم ويحل لهم الخلافات الزوجية،

وأنكر المتهم طلبه من بعض السيدات القيام بأعمال مخلة، حتى يتمكن من فك السحر المعمول لهن، وبمواجهته مع ضحايا اعترفن عليه أنه خدعهن، ونصب عليهن وطلب من بعضهن تنفيذ أشياء محرمة حتى يساعدهن على حل مشكلتهن.

البداية عندما تعددت البلاغات أمام رئيس مباحث مركز شرطة منيا القمح، من عدد من المواطنين بمنطقة المرج بالقاهرة، عن نصب أحد الأشخاص مقيم بقرية تابعة لمركز منيا القمح عليهم، والحصول منهم على مبالغ مالية، مقابل إيهامهم بقدرته على حل الخلافات الزوجية والأسرية، ومساعدة الفتيات على الزواج، عن طريق أعمال الدجل والشعوذة، وطلبه القيام بأعمال مخلة مع بعض السيدات، حتى يتمكن من فك السحر لهن.

>



>ربة منزل تكشف حقيقة المتهم وتحرر محضر ضده تتهمه بالنصب



>صاحب مخبز بالقاهرة يحرر محضر ضد الدجال يتهمه بالنصب والاحتيال

قوة من مباحث منيا القمح تلقى القبض على المتهم وبحوزته أقراص مخدرة

النيابة تحبس الدجال 4 أيام على ذمة التحقيقات