وزير الشباب يكرم ابن الداخلة الحاصل على ميدالية الأولمبياد الخاص فى التنس

قال الكابتن يحيى دياب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادى الجديد فى تصريح خاص لــ " اليوم السابع " أن المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة سوف يكرم اللاعب محمد أحمد حمودة الفائز بالمركز الأول بأولمبياد لوس أنجلوس لذوى الاحتياجات الخاصة خلال شهر أغسطس الماضى اليوم السبت بمقر مكتبه بديوان عام الوزارة بحضور اللواء محمود عشماوى محافظ الاقليم .

وأضاف دياب أن محافظ الوادى الجديد قام بتكريم اللاعب ومنحه درع المحافظة وشهادة تقدير منذ عدة ايام بمقر ديوان عام المحافظة تقديرا لما حققه من تميز فى تلك المنافسات الرياضية العالمية .